اجتماعات وزارية سورية أردنية في عمان لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي

بدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم اجتماعات وزارية سورية أردنية موسعة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية.

ووفق وكالة بترا فإن هذه الاجتماعات تهدف إلى تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وكذلك إعادة حركة التبادل التجاري بما يحقق مصالح الطرفين.

ويشارك في الاجتماعات من الجانب السوري وفد يضم وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والموارد المائية المهندس تمام رعد والزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا والكهرباء المهندس غسان الزامل إضافة إلى نظرائهم من الجانب الأردني.