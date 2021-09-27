الهلال يفتتح روضة تشرين ويشارك تلاميذ روضة الفرقان تحية العلم
حلب – معن الغادري
افتتح الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال وعضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب النقابات والمنظمات المركزي المهندسة هدى الحمصي روضة تشرين لرياض الأطفال التابعة لفرع حلب للحزب بعد تأهيلها وإعادة بنائها بعدما طالتها يد الإرهاب وحضر جانبا من الأعمال الفنية والمسرحية التي قدمها تلاميذ الروضة.
كما تفقد الهلال روضة الفرقان وشارك التلاميذ تحية العلم الصباحية وجال على الشعب الصفية والبالغة /24/ شعبة تضم /920/ تلميذا وتلميذة واستمع من مديرة الروضة عن واقع التعليم وحاجات الروضة لاستمرارية العمل.
وأكد الأمين العام المساعد على أهمية بناء الجيل وتعليمه حب الوطن وغرس القيم الأخلاقية التي يود الحزب نشرها بين أفراد المجتمع، لافتا إلى ضرورة توفير كل متطلبات العملية التعليمية وتهيئة الظروف المناسبة لتعليم هذا الجيل وإفساح المجال له ليخط طريقه باتجاه التعلم ومتابعة مسيرة العلم للمساهمة في بناء الوطن.
شارك في الجولة أمين فرع حلب للحزب أحمد منصور وأعضاء قيادة الفرع وأمناء الشعب الحزبية.
تصوير – يوسف نو