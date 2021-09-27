حلب تتخذ اجراءات احترازية و اشتراطات صحية لتجنب الإصابة بفايروس كورونا

حلب – معن الغادري

عمم مجلس محافظة حلب على كافة الوحدات الإدارية والمديريات التابعة والملحقة بضرورة الالتزام والتقيد بالاجراءات والاشتراطات الصحية والاحترازية للوقاية من فايروس كورونا .

وأوصى المجلس بضرورة التشدد بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد المكاني والاشتراطات الصحية المفروضة ، وتفعيل عمل اللجان المشكلة لمتابعة الواقع الميداني وتكثيف الدوريات ومراقبة الأسواق والفعاليات الأخرى للتأكد من تطبيق للإجراءات الاحترازية المعممة سابقاً ووضع الحلول المناسبة لمعالجة حالات الازدحام الناشئة عن النشاط اليومي للمواطنين ، والتنسيق المشترك مع مديريات السياحة والمعنيين لتكثيف الدوريات لمراقبة مدى التزام المنشآت السياحية بالاشتراطات الصحية المقررة للتصدي لفايروس كورونا

كما طالب التعميم التنسيق مع الجهات المعنية لجهة منع الصعود إلى وسائل النقل العامة دون ارتداء الكمامة، منع دخول صالات السورية للتجارة أو مراكز البيع دون ارتداء الكمامة والتأكيد على إلزام العاملين فيها بإرتداء الكمامات ، ومنع دخول المراجعين إلى المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية دون ارتداء الكمامة، وإلزام العاملين ممن هم على تماس مباشر مع المراجعين بارتداء الكمامات و منع الدخول الى الأسواق المغلقة والمولات والمجمعات التجارية دون الكمامة، بحيث يتم تحميل أصحاب المولات مسؤولية تطبيق ذلك من خلال تخصيص عناصر من قبلهم تعمل على تحقيق هذا الموضوع ، التشدد في تطبيق الاجراءات الاحترازية في صالات المناسبات لاسيما الإجراءات المتعلقه بتحقيق التباعد المكاني والمعمول بها سابقا ،ووكل ماهو مناسب للمتابعة والتشدد في الإجراءات للحد من انتشار الفايروس.