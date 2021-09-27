خان البنادقة في حلب القديمة يستضيف فعاليات يوم السياحة العالمي

حلب – معن الغادري

بدأت اليوم في خان البنادقة في مدينة حلب القديمة فعاليات مهرجان السياحة العالمي التي تنظمه غرفة سياحة المنطقة الشمالية بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية ومحافظة حلب وذلك تحت شعار ” السياحة من أجل نمو شامل ” الذي تقيمه غرفة سياحة المنطقة الشمالية بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية ومحافظة حلب . ويشارك في فعاليات المهرجان / ٢١/ حرفي يمثلون كافة الحرف التقليدية كالنول العربي والسجاد وصناعة النحاس والأرابسك والحلويات الشرقية. وبينت عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ذكرى حجار أن مدينة حلب استعادت رونقها وحيويتها وتواصل إقامة الأنشطة والفعاليات في كافة المناسبات والتي تسهم في تنشيط الحياة السياحية والاقتصادية والثقافية . ولفتت إلى أهمية اختيار المكان لإقامة هذه الفعالية في المدينة القديمة لما لهذه المنطقة من أهمية تاريخية وأثرية وإنسانية واقتصادية وسياحية ، مشيرة إلى أن خان البنادقة تم ترميمه حديثاً ويشكل حاضنة تاريخية وإرثاً حضارياً واجتماعياً ، والنعرض المقام خالياً فرصة مهمة لإعادة إحياء هذا التراث وأوضح المهندس طلال خضير رئيس غرفة سياحة المنطقة الشمالية أن هذه الفعاليات التي أطلقتها وزارة السياحة تأتي في إطار دعم أسواق المدينة القديمة لإعادة إحياء هذا التراث ، مضيفاً بأن هناك فعاليات متعددة ومشاركات ثقافية لأدلاء سياحيين للحديث عن الأماكن التاريخية في المدينة إضافةً لمسابقات و جوائز ومشاركة لمنتجات المرأة الريفية اليدوية. بدورها المهندسة نايلة شحود مديرة السياحة أكدت بأن مشاركة مدينة حلب في يوم السياحة العالمي تأكيد على دور مدينة الثقافي والحضاري ، مشيرة إلى أن المعرض سيتيح دعم الأسر المنتجة ودعم الحرفيين في صناعاتهم التقليدية ودوام استمرارها. من جانبه أوضح جان مغامز ممثل الأمانة السورية للتنمية أن دور الأمانة في هذا المعرض المشاركة في عملية إحياء الأسواق القديمة وتأمين حركة دائمة ومستمرة وإتاحة الفرصة لمستفيدي دورات التدريب المهني من أجل تسويق منتجاتهم وتنمية شبكة علاقات مع زائري المعرض لتسويق منتجاتهم بالشكل الأمثل.