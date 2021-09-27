عرنوس للسفير الصربي: ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لدفع العلاقات قدماً

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم مع سفير جمهورية صربيا لدى سورية رادوفان ستويانوفيتش سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والعلمية وزيادة المنح الدراسية المقدمة من الجامعات الصربية.

وأكد المهندس عرنوس ترحيب سورية ورغبتها بتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين وضرورة تشكيل لجنة حكومية مشتركة ترعى عملية دفع العلاقات قدماً إلى الأمام على مختلف الصعد كذلك تشجيع الفعاليات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص في البلدين للتعاون والقيام بمشاريع مشتركة وفتح المجال أمام التبادل التجاري لتأمين حاجة سوقي البلدين من مختلف السلع والمواد بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال تحسين واقع جرحى الحرب في البلدين.

من جهته أعرب السفير الصربي عن رغبة بلاده برفع مستوى العلاقات مع سورية في مختلف المجالات واستعدادها للمشاركة في إعادة الإعمار والبناء باعتبار أن صربيا من الدول التي لديها خبرة في هذا المجال إضافة إلى التعاون في مجال المعلوماتية وتطوير الكوادر البشرية المتخصصة وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال.