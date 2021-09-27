مدير عام الثروة السمكية لـ “البعث ميديا” استزراع ٣ ملايين أصبعية سمكية في ١٤ مسطح مائي في القطر

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة

تنفذ الهيئة العامة للثروة السمكية خطة استزراع خلال العام الجاري في عدد من المسطحات المائية في مختلف المحافظات لتحقيق زيادة في الإنتاج السمكي.

وذكر لـ ” البعث ميديا ” مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور عبداللطيف علي أن الخطة التي تنفذها الهيئة هذا العام تبلغ أكثر من ٣ ملايين اصبعية في ١٤ مسطحاً مائياَ في السدود و السدات المائية و المسطحات الكبيرة بالتعاون مع الهيئة العامة للموارد المائية، وأوضح د. علي أن الهيئة العامة للثروة السمكية والاحياء المائية استزرعت ٦٠٠ ألف اصبعية سمكية من نوعي الكارب والمشط في بحيرة سد 16 تشرين على مرحلتين وقد تم اليوم إنجاز المرحلة الثانية من المشروع مبيّناً ان إجمالي ما تمّ استزراعه في محافظة اللاذقية ٦٨٠ ألف اصبعية في سد ١٦ تشرين و عدة سدود منها القنجرة و خربة الجوزية، لفت الى الأهمية الاقتصادية و الإنتاجية و التشغيلية لمشروع الاستزراع السمكي في تنمية الثروة السمكية و زيادة الإنتاجية و إيجاد فرص تشغيلية و المساهمة في الأمن الغذائي و تمكين الصيادين من الاستفادة منها خلال العام القادم.

وفي هذا السياق وخلال جولة على مشروع الاستزراع قام بها محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم ومدير عام الهيئة الدكتور عبداللطيف علي للاطلاع على الأعمال التي تنفذها الهيئة في بحيرة السد من أعمال تربية الأسماك أكد محافظ اللاذقية ضرورة المتابعة الدائمة للصيادين و منع استخدام الوسائل الجائرة في الصيد وتعاون المجتمع المحلي مع إدارة الهيئة في هذا المجال و ذلك لما لهذا النمط من التربية من أهمية في توفير مصادر دعم للعاملين في الصيد والاهالي في مختلف البحيرات التي تستهدفها الهيئة بأعمال زراعة الأسماك.