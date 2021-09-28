الخليل: الاجتماعات السورية الأردنية أفضت إلى إجراءات تخدم قضايا ثنائية

أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل رئيس الوفد السوري إلى الاجتماعات الوزارية السورية الأردنية أن الجانب السوري طرح خلالها الواقع القائم بين البلدين في مختلف المجالات والصعوبات التي تعترضه والآليات المقترحة للتغلب عليها واصفاً الاجتماعات بالمهمة للغاية.

وبين الوزير الخليل في تصريح لمراسل سانا في عمان أنه تم الاتفاق على الإجراءات التي تخدم قضايا التجارة والنقل والزراعة والطاقة والموارد المائية بين البلدين مع وضع تصورات مستقبلية لها وتحديد مواعيد لبحث واستكمال القضايا الفنية بما يضع ما تم الاتفاق عليه موضع التنفيذ الفعلي وصولاً للنتائج المرجوة.

وأشار الوزير الخليل إلى أنه تم الاتفاق على توحيد رسوم العبور للشاحنات لافتاً إلى أن اللجنة الفنية المشتركة لقضايا النقل بين البلدين ستجتمع لوضع تصورها لتحقيق ذلك.

وبين الوزير الخليل أنه تم الاتفاق على التطبيق الفوري لنظام الشحن “دور تو دور” للشاحنات السورية بالتزامن مع فتح معبر جابر الحدودي الذي سيبدأ غداً الأربعاء.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أنه تم خلال الاجتماعات استعراض واقع الشركات السورية الأردنية المشتركة وهي السورية الأردنية للمنطقة الحرة والسورية الأردنية للصناعة بمعاملها المتعددة والشركة المشتركة للنقل البري مبيناً أن الجانبين اتفقا على وضع تصور مشترك لمعالجة المشكلات التي تعترض عملها بالتعاون بين الوزارات المعنية.

وأوضح الوزير الخليل أن الجانبين اتفقا أيضاً على تبادل قوائم السلع ذات الأولوية لتعزيز التبادل التجاري لتتم دراستها بما يحقق المنفعة المشتركة للجانبين.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التقى في وقت سابق أعضاء غرفة التجارة الأردنية وقطاع رجال الأعمال الأردنيين حيث جرى تبادل الطروحات واستعراض الواقع القائم والحلول المقترحة.