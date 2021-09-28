اللجنة الوطنية للكشف المبكر عن السرطان تستعد لإطلاق حملتها من طرطوس

البعث ميديا – طرطوس- وائل علي

تستعد محافظة طرطوس لإطلاق الحملة الوطنية للكشف المبكر عن السرطان على مستوى القطر لتنتقل تباعاً لباقي المحافظات وتشمل الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم والبروستات.

وقد بحث اللقاء الذي ضم اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان ومحافظة طرطوس وممثلو القطاع الصحي التحضيرات اللوجستية لإطلاق الحملة طيلة شهر تشرين الأول لتصل إلى مختلف مناطق ومدن المحافظة وأريافها.

وأكدت رئيس اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان د. أروى العظم توفر أربع وحدات طبية متنقلة مجهزة بالماموغرافي ومتطلبات الفحص النسائي للكشف عن سرطان عنق الرحم وأخذ اللطاخات بالإضافة لكافة متطلبات فحص الدم PSA للكشف المبكر عن سرطان البروستات…

إلى جانب المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الصحية المزودة بأجهزة الماموغرافي.

وتهدف اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان من خلال حملاتها المستمرة إلى رفع مستوى التحكم بالسرطان والتقليل من آثاره وإنقاذ حياة المئات من المصابين واعتماد بروتوكولات تشخيص وعلاج متقدمة تواكب التطورات الطبية وتأمين البنية الأساسية لمواجهة المرض.