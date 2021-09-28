اللواء إدريس: العلاقات المصرية السورية متجذرة في التاريخ

أكدت “الكتلة الوطنية حبا” في مصر أن العلاقات المصرية السورية متجذرة في التاريخ وهي الرابط المقدس بين البلدين والجامع المشترك بينهما في المصير والحياة.

وقال اللواء أحمد إدريس منسق عام الكتلة في تصريح لـ”سانا” من القاهرة اليوم “إن معركة مصر وسورية واحدة وعدوهما واحد ويجب أن تكون العلاقات الدبلوماسية بينهما بأعلى مستوى” مضيفاً: “إن سورية دافعت عن الأمة العربية والعالم حينما وقفت في وجه مخطط فرض الهيمنة الأمريكية على الجميع والذي كان مصيره السقوط بفضل صمود وتضحيات سورية شعبها وجيشها”، مشددا على على ضرورة خروج قوات الاحتلال الأمريكي والتركي من الأراضي السورية فوراً ومحاكمتهما على الجرائم التي اقترفاها بحق الشعب السوري كما طالب بعودة العلاقات الدبلوماسية المصرية السورية بشكل كامل.