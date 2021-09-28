طعمة يبحث مع ستويانوفيتش مساهمة الشركات الصربية باستثمار “السجيل الزيتي” لتوليد الكهرباء

بحث وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة مع سفير جمهورية صربيا في دمشق رادوفان ستويانوفيتش اليوم إمكانية مساهمة الشركات الصربية في استثمار الصخر الزيتي (السجيل الزيتي) لتوليد الكهرباء.

ويعتمد إنتاج صربيا من الكهرباء على الفحم الحجري والذي يشبه الصخر الزيتي في طريقة استخدامه لتوليد الكهرباء.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النفط والغاز والثروات المعدنية وخاصة الفوسفات كون صربيا متقدمة في صناعة الأسمدة الفوسفاتية.