وزير النقل الأردني: رحلات الطيران إلى سورية ستعود الأسبوع القادم

أعلن الأردن عودة رحلات الطيران إلى العمل مع سورية بدءاً من الأسبوع القادم.

وقال وزير النقل الأردني المهندس وجيه عزايزة في بيان صحفي مشترك صادر عن وزارة النقل وهيئة تنظيم الطيران المدني اليوم إن “شركة الملكية الأردنية ستباشر رحلتها إلى الجمهورية العربية السورية اعتباراً من يوم الأحد القادم الـ 3 من تشرين الأول شريطة التزامها بكامل الشروط التي تتوافق مع البروتوكولات الصحية”.

وأضاف عزايزة: “على المسافر إحضار فحصPCR من المختبرات السورية المعتمدة قبل ساعة بنتيجة سلبية إضافة إلى اجراء الفحص لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي وعدم مغادرته أرض المطار إلا بعد ظهور نتيجة الفحص وأن تكون سلبية”.