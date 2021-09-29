إيران تدعو لإرغام الكيان الإسرائيلي على إنهاء اعتداءاته على سورية

دعا سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي المجتمع الدولي ومجلس الامن للقيام بمسؤولياته وارغام الكيان الإسرائيلي على إنهاء اعتداءاته على سيادة سورية ووحدة أراضيها فوراً.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن تخت روانجي قوله خلال جلسة لمجلس الأمن إن “هذه الاعتداءات والممارسات الاستفزازية تمثل انتهاكا سافراً للحقوق الدولية وتعرض السلام والأمن الإقليمي والدولي للخطر”.

وأضاف تخت روانجي إنه يجب العمل على “إنهاء احتلال أجزاء من سورية من قبل دول أجنبية” موضحاً أنه يجب على جميع القوات الأجنبية غير المدعوة من الحكومة السورية أن تغادر هذا البلد دون تأخير ودون أي شروط مسبقة.

وأكد تخت روانجي ضرورة استمرار محاربة كل المجموعات الإرهابية لأن وجودها واستمرار ممارساتها الإجرامية يهدد أمن سورية ووحدة أراضيها وكذلك السلام والأمن في المنطقة معرباً عن الرفض لكل المخططات الانفصالية اللامشروعة في سورية ومحاولات دعمها ومشددا على احترام جميع الأطراف سيادة سورية ووحدتها تماماً.

ولفت إلى ضرورة البدء والمساعدة في إعادة إعمار سورية وعودة اللاجئين إليها بالتوازي لأنهما يعززان بعضهما بعضا وهذا الأمر يتطلب الغاء التسييس عن المساعدات الإنسانية والعمل بالقرار 2585 والذي طلب مجلس الأمن الدولي بناء عليه من جميع الدول الأعضاء اتخاذ خطوات عملية لتلبية حاجات الشعب السوري الفورية.

وجدد تخت روانجي التأكيد على موقف إيران المبدئي القائم على حل الأزمة في سورية سياسياً ووفق مبادئ القوانين الدولية وخاصة احترام السيادة ووحدة أراضي الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الخارجية مطالباً بإلغاء إجراءات الحظر الأحادية غير القانونية ضد سورية والتي هي من الأسباب الرئيسية للأوضاع المعيشية للشعب السوري.