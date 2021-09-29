التشدد في الضوابط البيئية في مكبّ البصة أولوية مستعجلة لحين إغلاقه المنتظر

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

بانتظار تنفيذ التوجّه المعلن عنه خلال زيارة الوفد الحكومي إلى محافظة اللاذقية أوائل الصيف الماضي بإغلاق مكبّ البصّة للنفايات المنزلية بعد إنجاز مطمر قاسية الصحي ، فإن التشدد في تطبيق الضوابط البيئية في المكبّ بات أكثر من ضرورة لكبح ظاهرة انبعاث الدُخان جراء الحرائق المفتعلة في المكب إلى المناطق السكنية المجاورة وصولاً إلى مدينة اللاذقية جراء إشعال حرائق في أكوام المكبّ الذي ترمى فيه كميات كبيرة من القمامة التي يجري ترحيلها إليه من مختلف أرجاء مدينة اللاذقية

و لدى سؤال المهندس يحيى ياسين رئيس دائرة النفايات الصلبة في مديرية الخدمات الفنية في اللاذقية فقد أكّد أنه هناك حرائق تحصل ضمن المكبّ و أيضاً هناك حرائق تحدث خارج المكب من المناطق المجاورة للمكبّ و كلها تتم متابعتها مبيّناً أن ظاهرة الحرائق بالبصة قياساً على الفترة السابقة انخفضت بنسبه كبيرة جداً نتيجة المتابعة اليومية وهناك حرائق خفيفه تتم معالجتها فوراً وهناك حرائق تحدث في البصّة والمناطق المجاوره تحدث خارج المكب ويظن البعض أنها من مكبّ البصة علماً أن السيطرة على النبّاشة ضمن المكبّ فيه الكثير من الصعوبة رغم المتابعة المستمره من الجهات المعنية للحدّ من انتشارهم ومنعهم من افتعال الحرائق رغم حدوث بعض الحرائق نتيجة الحرارة العالية لأشعة الشمس التي يتم السيطرة عليها عن طريق الإطفاء والردم بالتربه للمناطق التي يمكن الوصول إليها

و أكد المهندس ياسين أن العمل في مكب البصة مايزال فيه وفق عقود تأهيل وتشغيل مع مؤسسة الإنشاءات العسكريه ولايمكن حاليا اغلاقه او الانتهاء بالعمل فيه حتى يتم الانتهاء من تجهيز مطمر قاسيه الذي يتم العمل فيه وفق العقود المنظمة والاعتمادات المالية المرصوده و التي يتم العمل عليها حالياً علماً أنّ العمل في مطمر قاسية يتم بوتيرة جيدة و خطوات مدروسة كونه مطمر صحي وليس مكبّاً و يؤكد م. ياسين أن ظاهرة الحرائق بالبصة انخفضت بنسبة كبيرة بالفترة الماضية نتيجة المتابعه اليومية .