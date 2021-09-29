في مشفى جبلة الوطني.. تخصيص قسم عزل لمرضى كورونا

خصصت مشفى الشهيد إبراهيم نعامة الوطني بجبلة جناحاً كاملاً للعزل للمصابين بفيروس كورونا وتجهيزه بكل المستلزمات الطبية والعلاجية ليوضع بالخدمة في أسرع وقت ممكن.

وبحسب ما نقلت وكالة سانا عن مدير المشفى، الدكتور قصي خليل، فإن الكثير من المواطنين يراجعون المشفى يومياً ويعانون أعراضاً مشابهة للإصابة بالفيروس، لافتا إلى أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في التعاطي مع مثل هذه الحالات.

وأشار الدكتور خليل إلى وجود مركزين في مدينة جبلة لإعطاء اللقاح ضد الفيروس، أحدهما في مركز الإشراف بجانب البلدية والآخر في المنطقة الصحية الأولى بحي التضامن.

وعزا الدكتور خليل ارتفاع الإصابات إلى قلة الوعي بمخاطر الإصابة بالفيروس وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولا سيما ارتداء الكمامة التي تقي من الإصابة بنسبة 70 إلى 90%.