قتلى ومصابون في صفوف مرتزقة الاحتلال التركي بريف الحسكة

جراء تواصل الاقتتال الذي اندلع فيما بينهم أمس في مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي الغربي، قتل 6 إرهابيين من مرتزقة الاحتلال التركي وأصيب 5 آخرون.

وأفادت مصادر محلية من رأس العين لـ سانا باستمرار الاقتتال الذي اندلع ظهر يوم أمس بين مجموعتين إرهابيتين تتبعان لما يسمى (فرقة المعتصم) المنضوية تحت ما يسمى (الجيش الحر) الإرهابي الموالي لقوات الاحتلال التركي في مدينة رأس العين ما أدى إلى مقتل 6 إرهابيين وإصابة 5 آخرين من الطرفين.

ولفتت المصادر إلى أن الإرهابيين المتقاتلين استخدموا خلال الاشتباكات أسلحة رشاشة وقواذف (آر بي جي) ومدافع الهاون وأسفرت أيضاً عن وقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة وممتلكات الأهالي وتدمير عتاد عسكري للطرفين المتقاتلين.