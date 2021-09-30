أوروبا تطلب زيادة إمدادات الفحم الروسي

طلبت أوروبا من روسيا زيادة إمدادات الفحم إليها، وذلك نتيجة النقص في مادة الغاز الطبيعي الذي تعاني منه.

ووفقا لممثلي شركات طاقة فإن منتجي الكهرباء في أوروبا بحاجة لتخفيف أزمة الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء وتسجيل ارتفاع قياسي في أسعار الغاز، التي تجاوزت مستوى 1100 دولار لكل ألف متر مكعب.

وتجدر الإشارة إلى أن صارات الفحم الروسي زادت، خلال النصف الأول من هذا العام، بنسبة 2.4% إلى 22.5 مليون طن، وتعتقد وزارة الطاقة الروسية أن حجم الإمدادات لن يتغير هذا العام وسيصل إلى حوالي 48 مليون طن.