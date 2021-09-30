إصابات في صعدة بنيران قوى العدوان السعودي

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن ثلاثة يمنيين أصيبوا، إضافة لمهاجر أفريقي، بنيران قوى العدوان السعودي في محافظة صعدة شمال اليمن.

وأوضح مصدر عسكري أن مواطنين يمنيين اثنين ومهاجرا إفريقيا أصيبوا بنيران قوات النظام السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه، في حين أصيب مواطن آخر نتيجة قصف صاروخي ومدفعي على مديرية شدا بمحافظة صعدة.

وفي الحديدة ارتكبت قوى العدوان 186 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار، بينها تحليق وغارات للطيران التجسسي وقصف مدفعي واستحداث تحصينات.