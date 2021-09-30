بالتزامن مع اليوم العالمي للبحر و ذكرى إحداثها: الأكاديمية البحرية السورية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلبتها

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة

احتفل اليوم في المؤسسة العامة للتدريب و التأهيل البحري بتخريج دفعة جديدة من الطلبة الدارسين في الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري في المرحلة الأولى للدراسات الأكاديمية الأساسية .

وذكر ل ” البعث ميديا ” مدير عام المؤسسة العامة للتدريب و التأهيل البحري المهندس محمد أحمد أن عدد الطلبة الخريجين ٤١ طالباً من أصل ٥٠ طالباً بنسبة ٨٢ % و هي نسبة جيدة جداً باختصاصي ملاحة وميكانيك منهم ١٠ طلاب ميكانيك تخرجوا جميعاً و في اختصاص الملاحة تخرّج ٣١ طالباً من أصل ٤٠ طالباً بنسبة ٧٧.٥ % و أشار م. محمد إلى أن الطلبة الخريجين مؤهلون للعمل في البحر و ليرفعوا اسم الشهادة السورية عالياً، و أشار مدير عام المؤسسة إلى تزامن التخريج مع الاحتفال باليوم العالمي للبحر الذي أقرته المنظمة البحرية الدولية حيث تحتفل خمسون دولة على الأقل ممن طبّقت اشتراطات السلامة البحرية و التصنيف البحري الدولي، و نحن في سورية عضو في المنظمة البحرية الدولية ، و البحّارة هم عصب العمل البحري و هم الفاعلون في قطاع النقل البحري و لذلك فإنهم أول من يتلقون لقاح كوفيد ١٩ و لهم مهمات كثيرة في تأمين النقل و سلاسل الإمداد و لفت إلى تزامن الاحتفال أيصاً مع الذكرى الثالثة لإحداث الأكاديمية البحرية و قد تم تخريج ٣ دفعات حيث تم اليوم تخريج الدفعة الثالثة إضاقة الى تخريج عدد كبير من الطلبة و المتدربين في الدورات التي تقيمها الأكاديمية و هذا يساهم في تطوير النقل البحري و جذب الاستثمارات البحرية و تأهيل كوادر بحرية مؤهلة و تشجيع العمل البحري و رفد الاقتصاد الوطني و هذه هي رؤية المؤسسة التي تجسّد رؤية السيد الرئيس بشار الأسد “الأمل بالعمل”.

و ألقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب البحري الدكتور سلمان ريّا و اتحاد عمال المحافظة و مدير التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ المهندس علاء صقر و مدير التعليم المهني و التقاني في وزارة النقل الدكتور سلمان صبيحة و الطالب الخريج الأول كلمات في حفل التخريج أشاروا فيها إلى دور الأكاديمية البحرية السورية في رفد قطاع النقل البحري بكوادر علمية أكاديمية في مختلف الاختصاصات بما يعزز موقع و مكانة سورية في قطاع العمل البحري و أشاروا إلى تكامل الجهود بين جميع المؤسسات و الجهات المعنية بالعمل البحري لتحقيق النجاح و التميز في إعداد كوادر و توظيف خبراتها و طاقاتها في العمل البحري بما له من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني و ترسيخ مكانة سورية و دورها في حركة الملاحة البحرية.

بعد ذلك جرى توزيع الشهادات على الطلبة الخريجين و شهادات التقدير على الطلبة الأوائل حيث تم تسليم الشهادات والوثائق الخاصة بالطلاب و تكريم المتفوقين.