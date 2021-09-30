بنفيكا يهزم برشلونة في دوري الأبطال

ازداد الضغط على المدرب الهولندي رونالد كومان عقب الخسارة الكبيرة لفريقه برشلونة أمام بنفيكا البرتغالي «3-0» ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ويتذيل برشلونة ترتيب المجموعة الخامسة دون نقاط من مباراتين، متأخراً بست نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ، وأربع نقاط عن بنفيكا.

وبدأت المباراة بشكل سيئ للنادي الكتالوني عندما افتتح داروين نونيز الأهداف بعد 3 دقائق من البداية بتسديدة منخفضة إلى جوار القائم من مدى قريب.

وتصدى المدافع لوكاس فيريسيما لمحاولة من لوك دي يونج من مدى قريب، حيث بدا برشلونة قريباً من العودة للمباراة، لكنه كان الفريق الأقل خطورة طوال اللقاء.

وكاد نونيز يضيف الهدف الثاني بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني عندما ارتدت تسديدته بعيدة المدى من القائم بعدما تجاوزت الحارس مارك-أندريه تير شتيجن.

ولكن قبل 21 دقيقة على النهاية نجح فريق المدرب جورج جيسوس في إضافة الهدف الثاني عبر رافا سيلفا بتسديدة من مدى قريب.

وأحرز نونيز هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 79، قبل أن تتحول الليلة السيئة لبرشلونة إلى أسوأ عندما طُرد إريك جارسيا لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 87.