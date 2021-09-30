وزارة الأوقاف تفتتح مركز “حوار” الفكري الافتراضي في مجمع الشيخ أحمد كفتارو

افتتح وزير الأوقاف د. محمد عبد الستار السيد مساء أمس مركز حوار الفكري الافتراضي في مجمع الشيخ أحمد كفتارو، بحضور أعضاء مجلس أمناء المجمع.

وقد أحدث المركز بالقرار الوزاري رقم 1046 ويهدف لتعميق ثقافة الحوار في المجتمع، والإجابة عن القضايا الشائكة والشبهات المنتشرة حول العقيدة والشريعة الإسلامية، كما يهدف للدفاع عن وسطية الإسلام واعتداله، وحماية الشباب من خطر التطرف والتفريط، وسيعمل المركز من خلال آليات ووسائل إعلامية معاصرة رائدة على مستوى الوطن العربي، والخطاب الديني.

وقد أعقب افتتاح المركز اجتماع السيد الوزير بمجلس أمناء مجمع الشيخ أحمد كفتارو، وتم الحديث عن دور المؤسسات التعليمية الشرعية في مواجهة الفكر المتطرف، ونشر الوسطية، والتعبير عن سماحة الإسلام.