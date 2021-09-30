يوفنتوس يهزم تشيلسي في دوري بطال أوروبا

حقق يوفنتوس فوزاً مثيراً على ضيفه تشيلسي حامل اللقب بنتيجة 1-0، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة واستحواذ بنسبة كبيرة لتشيلسي، تمكن فيديريكو كييزا بعد 10 ثوان على بداية الشوط الثاني من هز شباك الحارس إدوار ماندي بعد تمريرة حاسمة من فيديريكو برنارديسكي.

وتمكن دفاع يوفنتوس من إيقاف كل هجمات البلوز والحد من خطورة روميلو لوكاكو الذي أهدر فرصة خطيرة أمام مرمى الحارس تشيزني قبل نهاية المباراة بدقائق.

وبهذا الانتصار واصل يوفنتوس بدايته الجيدة في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدرب العائد ماسيميليامو أليجري، حيث يحتل فريق السيدة العجوز الصدارة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بينما يحتفظ تشيلسي بالمركز الثاني برصيد 3 نقاط.

وعن المجموعة ذاتها كان زينيت سان بطرسبيرج الروسي قد اكتسح مالمو السويدي برباعية نظيفة.