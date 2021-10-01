لأول مرة في طرطوس .. الطيران الشراعي يلامس السماء السورية

البعث ميديا || طرطوس- محمد محمود

حدث جميل شهده سكان طرطوس بالقرب من شاطئهم بمشاهدة حية لطائرات شراعية تحلق في سمائهم.

الطيران الشراعي كان ضمن برنامج فعالية إفتتحها مساء الخميس ٣٠ أيلول وزير السياحة م. محمد رامي مارتيني و محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى وأمين فرع الحزب في طرطوس د.محمد حسين، وذلك تحت عنوان ” لامس سما سورية” .

الفعالية نفذت من قبل شركة vip parc parc paramotors بالتعاون مع نادي الطيران الشراعي السوري و نادي cyprus air sport club القبرصي و نادي R. Ultralight الفرنسي و شركة أجنحة الشام.

وتتضمن عروض جوية تستمر لمدة عشر ايام من قبل 11 طيار و كل يوم عرض جديد و مختلف .

وتضمن اليوم الأول عرض مميز لطيارين إثنين أضفى جوا من التشويق و الإعجاب ، و أيضا كان هناك رحلة لعدد من طلاب مدرسة دار الأمان لأبناء الشهداء إلى جزيرة أرواد لإطلاق بالون الأمنيات من هناك .

فيما ذكر القائمون على الفعالية أن هذه العروض و غيرها ما هي إلا لإيصال رسالة إلى العالم أن سورية تنبض بالحياة .

حضر الإفتتاح عدد من الفعاليات الرسمية والأهلية.