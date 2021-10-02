الفريق أول زكي: مصر قادرة على الدفاع عن أمنها القومي

ذكر وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي اليوم أن مصر تمتلك منظومة تسليح متطورة وهي قادرة على الدفاع عن أمنها القومي.

وقال زكي خلال حضوره تنفيذ المرحلة الختامية لتدريبات “رعد 32” التي قامت بها وحدات من المنطقة الغربية العسكرية بمشاركة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وعناصر من القوات الخاصة للمظلات والصاعقة إن “القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومي بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كل التخصصات وعسكريين محترفين قادرين على تنفيذ كل المهام تحت مختلف الظروف”.

وتضمنت تدريبات “رعد 32” إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمشاركة القوات الجوية ووسائل وأسلحة الدفاع الجوي والمدفعية كما شملت تدريبات للعناصر المدرعة والمشاة الميكانيكية على تطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية.