أتلتيكو مدريد يزيد أوجاع برشلونة.. وكومان

ألحق فريق أتلتيكو مدريد هزيمة مؤثرة بضيفه برشلونة (2-0) وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل المهاجم الفرنسي توماس ليمار الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 23 بعد تمريرة رائعة من زميله المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز.

ومن ثم عاد سواريز وأحرز بنفسه الهدف الثاني في مرمى فريقه السابق برشلونة، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، ورفض الاحتفال بهدفه الأول في مرمى فريقه السابق.

ورفع فريق أتلتيكو مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 17 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري “لا ليغا”، متأخرا بفارق الأهداف عن المتصدر جاره ريال مدريد، الذي يحل ضيفا على إسبانيول غدا الأحد، على ملعب “باور 8” بمدينة برشلونة، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

بينما مني برشلونة بالهزيمة الأولى في الدوري، وتراجع إلى المركز العاشر على سلم ترتيب “الليغا” برصيد 12 نقطة.