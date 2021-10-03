الحديقة العامة بحلب… واقع مترهل وانعدام للنظافة

البعث ميديا || حلب – معن الغادري

تعد الحديقة العامة أحد أبرز معالم مدينة حلب ومن أهم متنفسات الأهالي والمواطنين الذين يمضون معظم أوقاتهم للتنزه والترفيه والتسلية والتمتع بالطبيعة خاصة خلال العطل الرسمية، بالإضافة إلى أنها تحتضن على الدوام معظم الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام بالمناسبات الوطنية.

وبالرغم من أهميتها كموقع استراتيجي يتوسط المدينة، إلى جانب ما تتكتسبه من صبغة حضارية وثقافية وتاريخية أيضاً، نجدها اليوم تفتقر إلى الحد الأدنى من الاهتمام والرعاية من قبل مديرية الحدائق في مجلس المدينة، فإلى جانب تردي واقع النظافة وانتشار القمامة ومخلفات الزائرين في كل مكان من الحديقة تعاني مرافقها من ترهل واضح، خاصة بما يتعلق بالمقاعد والتي خلعت عنها ثوبها الخشبي، بالإضافة إلى خلع وكسر سلل تجمع القمامة وانعدام النظافة في دورات المياه وندرة ري أرض الحديقة والتي تحولت إلى لوحة صفراء بدلاً من أن تكون سجادة خضراء.

هذا الواقع غير المرضي لأحد معالم المدينة نضعه برسم مجلس مدينة حلب للمعالجة ، وذلك من خلال العمل على إعادة تأهيلها ورفدها بالكوادر البشرية الكافية لتخديمها ، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية وتوعوية لزوار الحديقة والتي تقع عليهم مسؤولية كبيرة ومشتركة للإهتمام بنظافتها والتقيد برمي مخلفاتهم في سلل القمامة المتوزعة في كامل مساحة الحديقة .