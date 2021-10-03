الدعم التعليمي لجرحى العجز الكلي من “جريح وطن”

نتيجة لظروف الحرب وتخلف الآلاف من الشباب عن دراستهم وتحصيلهم العلمي، يقدم مشروع جريح وطن التسهيلات اللازمة لجميع الجرحى الراغبين باستكمال تحصيلهم العلمي، ما قبل الجامعي، لنيل شهادتي التعليم الأساسي أو الثانوي.

وبحسب ما نشر المشروع على صفحته على فيسبوك، يمكن لجرحى العمليات الحربية الذين تتراوح نسب إصاباتهم بين 40 – 79% الاستفادة من الدعم التعليمي المُقدم من خلال مراسلة الصفحة، أو التواصل عبر الأرقام المُحددة بحسب محافظة الإقامة كالآتي:

1- محافظة دمشق : 0943043449

2- محافظتي ريف دمشق و الحسكة : 0943043433

3- محافظة السويداء و درعا و القنيطرة : 0943043767

4- محافظة حمص : 0943043544

5- محافظة حماه : 0943043533

6- محافظة اللاذقية : 0943043450

7- محافظة طرطوس : 0943043552

8- محافظة حلب : 0943043540

9- محافظة دير الزور : 0943043553

ويبدأ استقبال طلبات الجرحى الراغبين باستكمال تحصيلهم العلمي ما قبل الجامعي للعام الدراسي الحالي في 1 تشرين الأول ويستمر حتى 15 تشرين الأول، وذلك خلال الأوقات من الـ 10 صباحاً وحتى الـ 4 ظهراً.

وسيحصل جرحى العجز الجزئي على الدعم التعليمي ما قبل الجامعي من مشروع جريح الوطن وبإشراف فني مباشر من وزارة التربية، وبتعاون أيضاً مع منظمة اتحاد شبيبة الثورة، على أن يشمل هذا الدعم كافة احتياجات الجرحى الدراسية وتأمينها مجاناً سواء من ناحية تأمين القرطاسية أو الكتب المدرسية أو الدورات التعليمية التي ستساعدهم على فهم المنج بشكل أكبر، أو من ناحية توفير الكوادر التدريسية المؤهلة وأيضاً تأمين المواصلات خلال الامتحانات وما يتعلق بأمور التسجيل وغيرها.