اللاذقية.. تطويق عدة حرائق خطرة وإخمادها باستخدام أجهزة إطفاء ذاتية

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

حالَ التدخل السريع لأصحاب أماكن الحرائق و وجود أجهزة إطفاء معهم دون تفاقم الأضرار في الحرائق التي نشبت في محافظة اللاذقية خلال الساعات الماضية كما كان لمشاركة المواطنين الموجودين في مواقع الحرائق بأعمال الإخماد دوراً كبيراً في تطويق بؤر الحرائق و والحؤول دون حصول خسائر و أضرار كارثية في بعضها . و في التفاصيل فقد أشار فوج إطفاء اللاذقية إلى أن أربعة حرائق سجّلت خلال ٢٤ ساعة ماضية في مدينة اللاذقية و قد حال وجود أجهزة إطفاء مع أصحاب الحرائق دون حدوث كارثة وتقليل الأضرار..

وكان الحريق الأول في حي المشاحير بالقرب من جامع الرسول الأعظم و ذلك باشتعال النيران بثلاثة عدادات كهربائية وعدد من الأسلاك ضمن مدخل بناء سكني، تم الإخماد عن طريق جهاز الكربون Co2.

و الحريق الثاني عند طلعة حي الطابيات حيث اشتعلت النيران بمحرك سيارة نوع {هافي بيك أب} و قام المتواجدون بالمكان بإخماد النيران عند طريق جهاز بودرة، ليقوم عناصر فوج الإطفاء عند وصولهم بفصل البطارية فقط.

أما الحريق الثالث بجانب المنطقة الحرة البرية

فقد نشب حريق غي مساحة من الأعشاب.

و شبّ الحريق الرابع على شارع بغداد مقابل مبنى قيادة الشرطة باشتعال النيران في مولّدة كهربائية كبيرة الحجم على الرصيف، قام المتواجدون بالمكان بإخمادها قبل وصول رجال الإطفاء عن طريق جهاز بودرة حال دون امتداد النيران و وصولها لخزان المازوت المجاور لها، و فور وصول رجال الإطفاء قاموا بفصل البطارية فقط.