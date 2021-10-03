جامعة حلب توضح حقيقة “هروب” معتمد الأجور والتعويضات في كلية طب الأسنان

البعث ميديا || حلب – معن الغادري

تم التداول مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده هروب معتمد الأجور والتعويضات في كلية طب الأسنان بجامعة حلب.

البعث ميديا تواصلت مع المعنيين في كلية طب الأسنان بالجامعة للتأكد من الخبر، حيث نفوا بشكل قاطع هذه المزاعم، مؤكدين أن الموظف المذكور يواصل القيام بعمله ومتطلبات وظيفته بصورة اعتيادية، وهو يتمتع بسمعة طيبة بين زملائه ويلقى عمله التقدير من إدارة الكلية.

وبدوره طلب مكتب الإعلام بجامعة حلب توخي الدقة، والحصول على المعلومات والبيانات من المؤسسات المختصة في الجامعة قبل تداول أي معلومة وذلك تجنباً للوقوع في الخطأ والإضرار بسمعة العاملين في الجامعة