مبادرة لافتة من الفعاليات التجارية في سوق الهال بتمويل أعمال تأهيل لساحات من السوق تشاركياً

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

انتهت أعمال المرحلة الثانية من تأهيل عدد من ساحات سوق الهال في المنطقة الصناعية في مدينة اللاذقية.

و في تصريح ل ” البعث ميديا ” أكد رئيس لجنة تسيير سوق الهال معين الجهني أن مشروع التأهيل جاءَ تشاركياً بين الفعاليات التجارية و مجلس مدينة اللاذقية و مديرية المنطقة الصناعية حيث بلغت تكلفة الأعمال ١٤.٥ مليون ليرة و تمّ الانتهاء من تزفيت المرحلة الثانية من المساحات المهتلكة و ترقيع الجور و بلغت الكمية المستهلكة/١٧٠/ متر مكعب من المجبول الاسفلتي غطّت مساحة ٣٤٢٠ متر مربع من ساحات السوق بمشاركة من قبل الفعاليات التجارية بالسوق.

وتم العمل بمشاركة مجلس مدينة اللاذقية ومديرية المنطقة الصناعية و قد تمّ التنفيذ من قبل مؤسسة الإسكان العسكري فرع ٢ بمواصفات عالية الجودة وبإشراف مباشر من قبل مدير فرع مؤسسة الإسكان العسكرية مبيّناً الجهني أن الأعمال شملت المقاطع المخرّبة و معالجة الحفر و تمّ تنفيذ هذه الأعمال بمواصفات عالية الجودة .