إسقاط مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية باتجاه قاعدة حميميم

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي المكلفة حماية قاعدة حميميم طائرة مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب باتجاه القاعدة بريف اللاذقية.

مصدر في قاعدة حميميم ذكرت أن المجموعات الإرهابية الموجودة بين ريفي اللاذقية وإدلب أطلقت، قبل ظهر اليوم، طائرة مسيرة مذخرة حاولت الاقتراب من القاعدة، إلا أن الدفاعات الجوية المسؤولة عن حمايتها سارعت إلى إسقاطها قبل وصولها حرم القاعدة.

وبين أنه لم تسجل أي إصابات أو أضرار مادية جراء الحادث وأن قاعدة حميميم تواصل عملها بشكل طبيعي.