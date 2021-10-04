اعتقال أفراد خلية إرهابية في موسكو

اعتقل الأمن الفيدرالي الروسي أفراد خلية إرهابية في موسكو كانت تنشط في نشر الفكر الإرهابي بين السكان.

وقال الأمن الفيدرالي في بيان نقلته وكالة “سبوتنيك”: إنه تم الكشف عن نشاط خلية تابعة للمنظمة الإرهابية الدولية (حزب التحرير) في موسكو وفي مقاطعة موسكو واعتقال اثنين من متزعميها إضافة إلى 6 آخرين.

وأضاف البيان إن أفراد الخلية “قاموا بأنشطة مناهضة للدستور ونشر أيديولوجية إرهابية بين سكان موسكو”.

وأشار البيان إلى إنه تمت مصادرة مواد دعائية محظورة كانت بحوزة المعتقلين وفتح تحقيق معهم.