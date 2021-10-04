الخليل وطوق يبحثان إعادة تفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، الدكتور محمد سامر الخليل، مع وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله طوق، أمس، أهم المواضيع الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومن ضمنها الاتفاق على إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي بهدف تشجيع التبادل التجاري والاستثمار والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين.

وخلال لقاء على هامش أعمال معرض “اكسبو دبي 2020”، شدد الخليل على أهمية العلاقات السورية الإماراتية، مقدماً عرضاً لأحدث القوانين في سورية، لا سيما قانون الاستثمار، والتي تؤمن بيئة استثمارية مناسبة وجاذبة في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وتشجع المستثمرين على إقامة المشاريع في كل المجالات من خلال تقديم تسهيلات وامتيازات كبيرة.

وأكد الجانبان على أهمية تنوع الاقتصاد الذي يحمي الدول ويحصنها من مخاطر التركيز على قطاع أو قطاعات قليلة بما يهدد استقرارها الاقتصادي، وعلى أهمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث تشكل النسبة الأكبر من المشاريع العاملة في البلدين، وتعد الداعم الأساسي للاقتصاد والمحرك الرئيس له، إضافة لبحث بأهمية إحياء التعاون الثنائي في جميع القطاعات الاقتصادية.

وهنأ الوزير الخليل دولة الإمارات على إنجاز معرض “اكسبو دبي 2020” خاصة في ظل تحديات وباء كورونا.

بدوره أعرب الوزير طوق عن استعداد بلاده لتقديم الدعم لسورية من خلال نقل التجربة الإماراتية الناجحة في قطاع الاقتصاد.

كما تم التأكيد على أهمية استمرار اللقاءات وتبادل الزيارات بين الجانبين السوري والإماراتي.

هذا وحضر اللقاء الدكتور غسان عباس سفير سورية لدى الإمارات العربية المتحدة.