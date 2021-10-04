بعد انقطاعه لسنوات.. كرنفال مسائي في ذكرى عيد الشبيبة

البعث ميديا || درعا دعاء الرفاعي

بعد انقطاع دام عشر سنوات وبمناسبة الذكرى الـ 53 لتأسيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة واحتفالا بأعياد تشرين التحرير والتصحيح نفذ فرع الشبيبة في درعا اليوم مسيرا على الأقدام انطلق المشاركون فيه من دوار البريد حتى ساحة 16تشرين.

وحمل المشاركون في المسير الأعلام الوطنية ورددوا الأغاني الوطنية معبرين عن فخرهم بمعارك تشرين التي كسرت أسطورة العدو الصهيوني وهذه الذكرى العظيمة لعيد شبيبة الثورة التي كانت ولاتزال الشعلة التي تضيئ درب الناشئة، وتخلل المسير الكرنفالي عروضا موسيقية و أغان وطنية قدمتها فرقة مراسم الشبيبة”الكشافة”.

وأشار رئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة علي العباس إلى أن الفعالية تأتي ضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات تقوم بها كوادر الشبيبة بمناسبة عيد الشبيبة وأعياد تشرين معتبراً أن شباب الوطن مثلوا المعنى الحقيقي للشباب المدافع عن وطنه والمحب لأرضه.

وأكد عدد من الشبيبيين أن مشاركتهم بالمسير يعد جزءا من رد الوفاء لهذه المنظمة التي أنشأت أجيال للمستقبل يحملون حب الوطن في عميق قلوبهم، واعتبروا أن اليوم يعتبر عيداً لكل السوريين لاسيما أن هذه المناسبة تترافق مع انتصارات الجيش العربي السوري في محافظة درعا ولأن أبطال الجيش العربي السوري كانوا أنموذجاً للعطاء الذي لولاه ما كنا موجودين اليوم مؤكدين أنه من واجب الجميع وكذلك الشباب المشاركة بالاحتفال بهذا اليوم الوطني وفي كل المحافظات تعبيراً عما يكنه السوريون لهذه المنظمة من حب وفخر ووفاء.

حضر الاحتفال أمين فرع درعا للحزب الرفيق حسين الرفاعي والرفيق مروان شربك محافظ درعا وحشد شعبي كبير.