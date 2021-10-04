بمشاركة ١٢٠ شركة.. انطلاق فعاليات مهرجان التسوق الشهري في طرطوس

البعث ميديا || طرطوس- محمد محمود

افتتح اليوم الاثنين ٤ تشرين الأول ٢٠٢١ مهرجان التسوق الشهري بدورته ال- ١٢٤ في محافظة طرطوس بمنطقة الصالة الرياضية -حي الجمعية- جنوب حديقة تشرين.

ويأتي المهرجان الذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة طرطوس وبرعاية محافظة طرطوس، كحدث دوري ومنتظر من سكان المدينة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تجعل من المهرجان فرصة لشراء الاحتياجات التموينية من المنتج للمستهلك مباشرة.

فعاليات تجارية مشاركة في المهرجان أكدت للبعث أن الهدف من المشاركة يتعدى اليوم الجانب التسويقي أو الربحي لحالة تكافل اجتماعي ضمن هذه الظروف

من خلال الهدايا المجانية المقدمة، والحسومات التي تصل لحدود ٣٠%.

من جهته بين طلال قلعه جي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها في تصريح للبعث أن ما يميز مهرجان التسوق صنع في سورية عن غيره هو طرح المنتجات بأسعار مناسبة وجودة عالية كما اعتاد المواطن الحسومات التي يمنحها المهرجان إضافة إلى العروض التي تقدمها الشركات المشاركة وهذا الشيء يعطي نجاحا وتألقا أكبر للمهرجان مشيراً إلى مشاركة شركات جديدة في هذه الدورة حيث يشارك في المهرجان بهذه الدورة ١٢٠ شركة وفعالية تجارية، وأضاف: يأتي هذا المهرجان انطلاقاً من حرص لجنة مهرجان على تلبية احتياجات المواطنين في محافظة طرطوس كما المحافظات الأخرى وعلى التعريف بالمنتج الوطني من خلال مشاركة كبرى الشركات الصناعية الوطنية والتي تقدم منتجاتها خلال التسوق مباشرة للمستهلك. كما أكد أن موعد مهرجان التسوق لهذا الشهر يتزامن مع ذكرى احتفالات شعبنا بانتصارات الجيش العربي السوري في حرب تشرين التحريرية.

ودعا قلعة جي المواطنين لزيارة المهرجان والاستفادة من أسعاره وعروضه ونوعية مواده.

حضر الافتتاح محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى ورئيس غرفة صناعة طرطوس مازن حماد ومن المقرر أن يستمر المهرجان لغاية الثاني عشر من الشهر الجاري.