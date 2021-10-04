بمناسبة عيد الشبيبية 53 ملتقى شبيبي تربوي بحماة مع التأكيد على تفعيل المرسوم65

البعث ميديا || حماة – حسان المحمد

بمناسبة عيد الشبيبة 53 وضمن خطة قيادة اتحاد شبيبة الثورة مكتب الانشطة التربوية المركزي وبحضور الرفيق أشرف باشوري امين فرع حماه لحزب البعث العربي الاشتراكي

أقام فرع الشبيبة بحمــاة الملتقى الشبيبي التربوي بالتعاون مع مديرية التربية والمتضمن العمل على تفعيل التعليمات التنفيذية للمرسوم 65 الناظم للعلاقة بين وزارة التربية ومنظمة اتحاد شبيبة الثورة وتفعيل العمل الشبيبي في المدارس والوحدات الشبيبية وتنمية مواهب الرفاق الشبيبيين ورعاية المتفوقين والمتميزين في كافه المجالات والتنسيق لوضع خطط وبرامج مشتركة.

واشار الرفيق امين فرع الحزب الى دور المنظمة الريادي والهام في استقطاب جيل الشباب ورعايتهم ودورهم في عملية البناء مؤكدا على على ضرورة الالتزام والتقيد بتطبيق تعليمات المرسوم 65 وتعليماته التنفيذية الصادرة عن قيادة المنظمة ووزارة التربية بمايرتقي ودور الشباب وتضحيات الجيش العربي السوري ودماء الشهداء والقيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي.

بدوره أشار الرفيق شادي سعادة أمين فرع حماة لاتحاد شبيبة الثورة إلى أهمية إيجاد طلاب ورفاق شبيبيين مبدعين للعمل على دعمهم في كافة المجالات والبحث عنهم بشكل دائم والمحافظة عليهم في كل عام ، وتلا الرفيق سعادة رقم /65/ تاريخ 30/9/1973 تولت منظمة اتحاد شبيبة الثورة الإشراف على كافة النشاطات الطلابية الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية والرحلات في المدارس وتولت تمثيل الطلاب في المجالس واللجان المدرسية في المدارس المذكورة .

ومن جانبه أكد الرفيق ابراهيم المحمد مدير التربية المساعد على الحرص على الطلاب وتفعيل الرحلات الطلابية العلمية كالرحلات إلى المعامل والمنشآت المنتجة ، مبيناً أهمية تكملة ما بدأته منظمة الطلائع في اتحاد شبيبة الثورة ، وأوضح الرفيق الابراهيم أن التأخير الحاصل في توزيع الكتب المدرسية ناتج عن نقص كميات المطبوعات في مديرية المطبوعات مؤكداً على التعامل بالكتب الإلكترونية ريثما يتم تأمين دفعات جديدة .

كما تمحورت مداخلات الحضور حول التعاون بين إدارة المدرسة والروابط الشبيبية ونقص معلمات اللغة الفرنسية في بعض المدارس ، ونقص كميات من الكتب المدرسية ، مؤكدين ضرورة إجراء جولات ميدانية لبعض المدارس .

حضر الملتقى الرفيقان عضوا قيادة فرع الحزب رضية سقر ووليد الثلث والرفاق اعضاء قيادة فرع الشبيبة