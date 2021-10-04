تسوية أوضاع عشرات المسلحين والمطلوبين في جاسم لليوم الثاني على التوالي

وفق اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة السورية، تواصلت في مدينة جاسم والقرى المحيطة بها بريف درعا الشمالي لليوم الثاني على التوالي عمليات تسوية أوضاع عشرات المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم السلاح للجيش العربي السوري.

ووفقا لوكالة “سانا”، توافد عدد من المسلحين والمطلوبين من مدينة جاسم وقرية نمر وبلدة الحارة إلى المركز لتسوية أوضاعهم وتسليم السلاح الذي كان بحوزة بعضهم للجيش تنفيذا للاتفاق الذي طرحته الدولة وايذانا بإعادة الأمن والاستقرار إلى تلك القرى والبلدات وبدء المؤسسات الخدمية بعمليات إصلاح وترميم المرافق الخدمية فيها.