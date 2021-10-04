لافروف وشكري: ضرورة القضاء على الإرهاب في إدلب ودعم وحدة أراضي سورية

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في موسكو إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية يحترم سيادتها ووحدة أراضيها وفق القرار الأممي 2254 مشدداً على رفض محاولات تسييس ملف إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية.

وقال وزير الخارجية الروسي: “نحن عبرنا عن قلقنا لأن التنظيمات الإرهابية لا تزال في منطقة إدلب وهدفنا هو القضاء نهائياً على هذه التنظيمات الإرهابية ونحن نلتزم بهذا النهج”.

وبما يتعلق بوجود قوات أجنبية على الأراضي السورية أوضح لافروف أنه وفق القرار 2254 الذي اتخذ في مجلس الأمن لا يحق لهذه القوات التواجد على الأراضي السورية ما لم يتم دعوتها من قبل الحكومة السورية.

من جهته أكد وزير الخارجية المصري أن مصر تعتبر سورية جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي مشدداً على ضرورة إيجاد حل للأزمة فيها.

وقال شكري: تاريخيا العلاقات المصرية السورية ذات أهمية عالية على المستوى الثنائي إضافة إلى أنها تعد من ركائز التعاون والتنسيق في الحفاظ على الأمن القومي العربي، مضيفا إن مصر داعمة للاستقرار والأمن في سورية وتدعو لخروج كل من تعدى على سيادتها مع التأكيد على موقف مصر الداعم للحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي السورية.