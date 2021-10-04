لتسهيل وصول الطلبة إلى خدمات تعليمية إلكترونية..  تفاهم بين سيريتل و”زنقة”

بدعم من الاتحاد الوطني لطلبة سورية، وقعت مذكرة تفاهم بين شركة سيريتل ومنصة زنقة التعليمية، التي تعنى بتوفير المحتويات التعليمية والأكاديمية إلكترونياً وورقياً للطلبة السوريين.

وتضمنت المذكرة تقديم الدعم للطلبة عبر توفير خدمات ومنتجات إلكترونية تساعدهم بتحصيلهم العلمي.

وكالة سانا نقلت عن رئيس المديرين التنفيذيين لشركة سيريتل، مريد أتاسي، أن المذكرة تأتي انطلاقاً من مسؤولية سيريتل المجتمعية تجاه الطلبة وإيمانها بطاقاتهم، حيث لفت إلى أنها تهدف لتسهيل حصول الطلاب على المحتوى التعليمي الإلكتروني بأبسط وأوفر الطرق بما يدعم التوجه نحو مستقبل رقمي.

من جهته، بين مدير تطبيق زنقة، فؤاد كحيلة، أن توقيع المذكرة سيشكل نقلة نوعية لتسهيل وصول الطلاب لمحتويات المنصة التعليمية، مشيراً إلى أن الغاية الأساسية من التطبيق ربط الطلاب مع بعضهم وفق منظومة تتكون من ناشرين وطلبة لإنشاء مجتمع تعليمي افتراضي.

بدورها، ذكرت رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية، دارين سليمان، أن مذكرة التفاهم تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة الطلبة، وتطبيق زنقة مشروع ريادي حقيقي لمجموعة من الطلاب للتحول من نمط التعلم التقليدي لتزويد الطلاب باحتياجاتهم الجامعية.

وعن دور الاتحاد الوطني لطلبة سورية، لفتت سليمان أنه يهتم بمشاريع وأفكار الطلاب لتحويها إلى واقع، فضلا عن أنه يقدم الدعم اللوجستي للمذكرة لكونها تسهم برفع المستوى التعليمي والعلمي للطلبة وتقدم المحتويات التعليمية بأسهل وأوفر الطرق وتمنع احتكارها.