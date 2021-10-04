للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.. فرق جوالة في درعا

ضمن الشهر الوردي شهر التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، شكلت مديرية صحة درعا فرقاً ثابتة وجوالة لتثقيف النساء وتوعيتهن حول أهمية الكشف المبكر عن المرض.

مدير صحة درعا، الدكتور أشرف برمو، ذكر أن المديرية وضعت خطة للتثقيف حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي تم تعميمها على المناطق الصحية بعد تشكيل فريق عمل مركزي لمتابعة العمل في الهيئة العامة لمستشفى درعا ومشفيي ازرع ونوى.

وبين أن فرق العمل ضمن المشافي العامة تتألف من أطباء في اختصاصات الأشعة والنسائية والجراحة وفنيات أشعة وقابلات.

ولفت إلى أن الغاية زيادة وعي النساء حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتعليمهن كيفية الفحص الذاتي وتوجيه الحالات المشتبهة إلى المراكز الصحية لإجراء الفحص السريري وإحالة المشكوك فيها إلى المشافي لإجراء ايكو ثدي وتصوير ماموغرام.

كما أشار إلى أنه على النساء فوق سن الـ 45 عاماً إجراء التصوير الشعاعي ماموغرام ومن هن أقل من 40 عاماً إجراء فحص الإيكو.