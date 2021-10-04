من “آبل”.. مفاجأة جديدة لهذا الخريف

تنوي شركة “آبل” الأمريكية أن تطلق هذا الخريف إصدارات جديدة من حواسيب “ماك بوك برو”.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع “إنغادجيت”، نقلا عن مصادر من داخل “آبل”، أنها تجهز تصميما جديدا كاملا لحواسيب “ماك بوك برو” العاملة بنظام تشغيل “ماك أو إس”.

ورجحت تقارير صحفية عالمية أن يتم إطلاق حواسيب “ماك بوك برو” الجديدة أواخر شهر تشرين الأول أو أوائل تشرين الثاني المقبل.

ومن المتوقع أن يتم دعم حواسيب “ماك بوك برو” الجديدة بمعالجات ذات 10 أنوية، لتوفير أداء فائق السرعة، بالإضافة إلى معالج رسوميات مختلف تماما في القدرة والسرعة عن الإصدارات السابقة.

وستوفر شركة آبل إصدارين من “ماك بوك برو” أحدهما باسم “إم 1” بشاشة ذات قياس 16 بوصة، الثاني “إم 2” بقياس 14 بوصة.