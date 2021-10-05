اتحاد عمال حمص يتابع ندوات التثقيف الصحي حول وباء كورونا وأهمية اللقاح

البعث ميديا || حمص صديق – محمد

قدمت الدكتورة غدير صليبي رئيس شعبة الأمراض السارية في مديرية صحة حمص ندوة حوارية حول وباء كورونا والأعراض التي تظهر على المصاب والاجراءات التي يمكن اتباعها في حال الاشتباه بالاصابة وقدمت أيضا عرضا عن اللقاح المتوفر في سورية وأنواعه ومراكز إعطاء اللقاح ولمحة عن الأعراض المحتملة بعد أخذ اللقاح وهو آمن.

واكدت أن الفريق المعني يقوم بجهود كبيرة بغية تخفيف انتشار الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين.

استهدفت الندوة المشاركين في دورة الاعداد النقابي الفرعية وحضرها الرفيق حافظ خنصر رئيس اتحاد نقابات عمال حمص والرفيقة دارين رجوب امين الثقافة والاعلام التي أكدت على المعلومات القيمة التي قدمتها المحاضرة وأنه يجب الحصول على المعلومات حول اللقاح من المصادر الرسمية وخاصة صفحة وزارة الصحة المكتب الاعلامي ودورنا هام في استمرار التثقيف الصحي لاخوتنا العمال الرفيق خنصر أثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها الطاقم الصحي في التصدي لفيروس كورونا وأنه تم الاتفاق مع مديرية صحة حمص للتطعيم من يرغب من العاملين في أماكن عملهم.