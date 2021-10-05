الجيش البريطاني يتدخل في أزمة الوقود!

بدأ عسكريون بريطانيون بتسليم الوقود في محاولة لتخفيف النقص الحاد في عدد سائقي الشاحنات الذي أدى إلى تزاحم شديد عند المحطات وتفشي حالة من الذعر بين البريطانيين.

وذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن العسكريين بدؤوا عمليات تسليم الوقود في عدد من المحطات جنوب انكلترا فيما لا تزال محطات كثيرة مغلقة في أنحاء بريطانيا جراء أزمة الوقود.

ومنذ مطلع الأسبوع الماضي اصطفت السيارات في طوابير أمام محطات الوقود في جميع أرجاء بريطانيا الأمر الذي تسبب في نفاد مخزوناتها وإثارة غضب السائقين بينما أغلقت شركة بريتيش بتروليوم محطات وقود بسبب نقص البنزين.