الصين تطالب الولايات المتحدة بوقف دعمها للانفصاليين في تايوان

جددت الصين مطالبتها الولايات المتحدة بالتوقف عن دعم القوى الانفصالية في تايوان والالتزام بمبدأ صين واحدة وبالبيانات الثلاثة المشتركة بهذا الشأن.

ورداً على تصريحات الخارجية الأمريكية بعزم واشنطن على مواصلة تقديم الدعم العسكري لتايوان، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، أن تايوان تنتمي للصين والولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالإدلاء بتصريحات غير مسؤولة تنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة وبنود البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة ويرسل إشارات خاطئة وغير مسؤولة للغاية.

وأوضحت بأن واشنطن تتخذ منذ وقت بعيد خطوات سلبية من خلال بيع أسلحة لتايوان وتعزيز العلاقات الرسمية والعسكرية معها ما يشمل إطلاق خطة بيع أسلحة بقيمة 750 مليون دولار لها وهبوط طائرات عسكرية أمريكية في تايوان وإبحار السفن الحربية الأمريكية المتكرر عبر مضيق تايوان ما يقوض العلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار الإقليميين.

كما أعربت عن معارضة الصين الشديدة لهذه التحركات، مشيرة إلى أن بلادها قد اتخذت بالفعل الإجراءات المضادة اللازمة وتعتزم الوقوف الحازم بوجه جميع المحاولات الساعية إلى ما يسمى (استقلال تايوان) وحماية سيادتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها.

ودعت الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى تصحيح أخطائها والتوقف عن دعم وتشجيع القوى الانفصالية الساعية لما يسمى (استقلال تايوان) وأن تتخذ إجراءات ملموسة لحماية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان بدلا من تقويضهما.