بعد قرار “أوبك+”.. أسعار النفط تواصل الارتفاع

بعد أن أعلنت مجموعة “أوبك+” التمسك بسياسة الإنتاج الحالية، صعدت أسعار النفط مسجلة أعلى مستوياتها في 3 سنوات على الأقل، لتواصل المكاسب التي تحققت خلال الجلسة السابقة.

وارتفع خام “برنت” بنسبة 0.3% إلى 81.49 دولار للبرميل، فيما وزاد خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.2% إلى 77.74 دولار للبرميل.

وفي إطار مجموعة “أوبك+”، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها بقيادة روسيا، أمس، إنهم سيبقون على اتفاق لزيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي فحسب، متجاهلين دعوات الولايات المتحدة والهند لرفع الإنتاج مع تعافي الاقتصاد العالمي، وإن كان بشكل متقطع، من جائحة فيروس كورونا.