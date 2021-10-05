بكين تدعو “حظر الأسلحة الكيميائية” التزام الحياد والموضوعية بشأن سورية

جددت الصين دعوتها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى التزام الحياد والموضوعية والاستقلالية فيما يتعلق بملف الكيميائي في سورية، مؤكدة موقفها الثابت بأن الحوار والتعاون هما النهج الصحيح للتعامل مع هذا الملف.

ونقلت وكالة شينخوا عن نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي أمس، أن بكين تأمل أن تلتزم الأمانة الفنية للمنظمة بالطبيعة الفنية وبروح الحياد والموضوعية والاستقلالية في أداء واجبها وتسهيل العودة إلى إطار اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وشدد نائب المندوب الصيني على أن إنشاء ما يسمى بـ “فريق التحقيق وتحديد الهوية” التابع للمنظمة يتجاوز نطاق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ويتعارض مع تقليد الإجماع في منظمة الحظر، وقد أعربت العديد من البلدان، بما في ذلك الصين، عن قلقها إزاء ذلك.

وأوضح بأن أساليب وإجراءات عمل هذا الفريق فشلت كذلك في تلبية متطلبات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وملحقها بشأن التحقق.. ما يطرح أسئلة متعددة.

ولفت إلى أن الصين تعارض بحزم استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي دولة أو منظمة أو فرد تحت أي ظرف أو لأي غرض وتأمل في أن يتم تحرير العالم قريباً من جميع هذه الأسلحة، داعياً الدول التي تمتلك أسلحة كيميائية إلى تدمير كل مخزونها في أقرب وقت ممكن.