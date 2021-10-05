خمسة فرق سورية تُنافس في النهائي العالمي للمسابقة البرمجية

تشارك سورية بخمسة فرق من الجامعات المختلفة بمنافسات النهائي العالمي للمسابقة البرمجية للكليات الجامعية التي تنظمها جامعة موسكو للفيزياء والتكنولوجيا في العاصمة الروسية، إلى جانب 178 فريقاً من مختلف دول العالم.

وتمثل الفرق السورية جامعات دمشق وتشرين والبعث والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والجامعة الافتراضية السورية.

مديرة المسابقة البرمجية في الجامعة الافتراضية السورية، المهندسة سلمى قباني، أوضحت بأن 119 فريقا موجودين حالياً في مقر المسابقة بموسكو، والفرق المتبقية تشارك عبر الإنترنت.

وبينت أن نهائي المسابقة الحالي هو عن عام 2020 وكان من المقرر تنظيمه العام الماضي ولكن تأجل بسبب الظروف التي فرضها انتشار وباء كورونا.

المسابقة التي تستمر لخمس ساعات متواصلة تتضمن مسائل برمجية عالية المستوى، بحسب القباني، وتعد وسيلة لجمع نخبة من الطلاب الجامعيين المبرمجين والمدربين والأكاديميين العاملين في مجال المعلوماتية بمكان واحد، وتهدف إلى تعزيز الإبداع والعمل الجماعي وتشجيع بناء برمجيات جديدة وتمكين الطلاب من اختبار مقدراتهم وأدائهم تحت الضغط.

قباني أوضحت بأن كل فريق يتألف من ثلاثة أعضاء ومدرب، يعملون على حاسوب واحد لحل مجموعة من المسائل الحياتية برمجياً، ويحصل على المركز الأول من ينجح بحل أكبر عدد من المسائل بأقصر وقت ممكن، لافتة إلى أن نتائج المسابقة ستصدر مساء اليوم.

وتلقب المسابقة المذكورة بـ “حرب العقول”، فهي أكثر من مجرد منافسة أكاديمية وتكنولوجية وهي أرضية لبناء مجتمع معلوماتي عالمي متعاون.