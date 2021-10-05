رئيس حكومة هنغارية: أوروبا تحتاج سياسة تجارية مستقلة عن الولايات المتحدة

أكد رئيس الحكومة الهنغارية، فيكتور أوربان، أن أوروبا تحتاج إلى سيادة استراتيجية، ولذلك فهي بحاجة إلى قوة عسكرية وسياسة تجارية مستقلة عن الولايات المتحدة.

وفي حديث لموقع أوراق برلمانية التشيكي ذكر أوربان أن الولايات المتحدة خلفت الفوضى وراءها في أفغانستان، الأمر الذي ستكون له تداعيات سلبية على أوروبا، منوهاً إلى أن إعداد المهاجرين الأفغان في تزايد الآن على الحدود الجنوبية لهنغاريا.

وانتقد أوربان الطريقة التي يتعامل بها الاتحاد الأوروبي مع روسيا والصين، وأشار إلى أنه بدلاً من التعاون بشكل وثيق معهما اقتصاديا فإنه يقوم بعرقلة هذا التعاون، لافتاً إلى أن الاتحاد يعمد إلى إظهار القوة في أماكن ضعفه وفي المجال الذي يمكن فيه خلق الشراكة يغلق أبوابه.

كما رأى أن النخبة الأوروبية في بروكسل وضعت غطاء إيديولوجيا على عيونها ولذلك تتصرف ضد مصالح أوروبا، فقط لأن الولايات المتحدة تعتبر الصين الخصم الأكبر لها.

وشدد رئيس الحكومة الهنغارية على أن أوروبا لا يمكن أن تسمح لنفسها بعدم استخدام الفرص الاقتصادية الهائلة التي يتيحها التعاون مع الصين.