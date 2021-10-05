رونالدو غاضب في الأولد ترافورد

أثار النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، غضب لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجلس رونالدو على مقاعد البدلاء خلال مباراة الشياطين الحمر ضد إيفرتون بالبريميرليج، السبت الماضي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن رونالدو كان غاضبًا بعد إبلاغه أنه لن يشارك أساسيًا في المواجهة.

واضطر رونالدو إلى الانتظار حتى الشوط الثاني كي يشارك، لكنه فشل في منح مانشستر يونايتد انتصارًا جديدًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو أكثر من انتقد قرار سولسكاير، لأن اللاعب كان أمامه أسبوع كامل للتعافي من مباراة إيفرتون، قبل خوض أول لقاء مع منتخب البرتغال.

وذكرت أن غضب رونالدو استمر عقب المباراة، حيث لم يوجه البرتغالي رسالة إلى الجمهور، لأول مرة منذ العودة إلى مانشستر يونايتد هذا الموسم.