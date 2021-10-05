“ضغط الدم” يرتبط بمرض شائع بعد الأربعين!

كشفت دراسة طبية حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في الثلاثينيات والأربعينيات من أعمارهم هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف في وقت لاحق من حياتهم وتقليص حجم أدمغتهم.

وأوضحت الدراسة المنشورة في دورية (هايبر تنشن) الطبية والتي أجراها فريق دولي من الباحثين وأكاديميون من أستراليا والصين على أكثر من 250 ألف بريطاني أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وتتراوح أعمارهم بين 35 و44 عاماً لديهم مخاطر أعلى بنسبة 61 في المئة للإصابة باضطراب فقدان الذاكرة مستقبلاً.

وبينت الدراسة أن الباحثين قارنوا البيانات الصحية لـ 124053 بريطانيا بالغاً يعانون من ارتفاع ضغط الدم ونفس العدد لغير المصابين بالمرض وخلال متابعة التاريخ الطبي للمرضى على مدار 14 عاماً اكتشفوا أن 4626 منهم مصابون بنوع من الخرف.

ووفقاً لمؤلفي الدراسة فإن ارتفاع ضغط الدم قد يتسبب في تقلص حجم الدماغ وهذا التغيير في البنية مرتبط بالخرف.

ويطلق على ارتفاع ضغط الدم (القاتل الصامت) ويؤدي إلى مخاطر صحية تهدد الحياة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية ومن مسبباته السمنة وتناول الكثير من الملح والتدخين وشرب الكحوليات وقلة النوم.