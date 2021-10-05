طرطوس.. القبض على شخص حاول تفجير قنبلة في الكراجات الجديدة

ألقت الجهات المختصة في محافظة طرطوس القبض على شاب ثلاثيني حاول تفجير قنبلة في الكراجات الجديدة بالمدخل الجنوبي للمحافظة.

قال العقيد فادي الياس رئيس قسم الشرطة في الكراجاتفي تصريح لـ” سانا”: إنه “بناء على شكوى مقدمة من فتاة إلى القسم ضد شابين متواجدين في الكراج قاما بملاحقتها وإزعاجها توجه عناصر شرطة القسم لإلقاء القبض عليهما وطلبوا هويتهما إلا أن أحدهما على الفور أشهر قنبلة كانت بحوزته وهدد بتفجيرها بالكراج” لافتا إلى أن العناصر وتلافيا لحدوث أي انفجار وسقوط ضحايا حاولا استدراجهما إلى خارج الكراج.

كما بين أنه خلال مرحلة الاستدراج قام شاب برمي القنبلة التي كانت بحوزته في الأراضي الزراعية المجاورة للكراج فيما تمكن الآخر من الفرار لافتا إلى أن الجهات المختصة حضرت لمكان القنبلة وتم التعامل معها في حين ما تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.